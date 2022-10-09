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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضحى بنفسه من أجل زوجته| استورجي يتوقع استشهاده قبل غرقه برأس البر

غريق رأس البر
غريق رأس البر

لم يكن الشاب الثلاثيني يتخيل أن اليوم الذي سيصطحب فيه أولاده وزوجته لقضاء يوم على البحر برأس البر، سيكون أخر يوم له فى الحياة، بعد أن ضحى بنفسه من اجل انقاذ زوجته وأطفاله من الغرق، ليموت بعد دقائق من توقعه الشهادة موتا بالغرق في أخر حديث دار بينه وبين زوجته قبل أن يفارق الحياة. 

توافد اهالى قريه البصارطه بمحافظة دمياط على منزل  حسن العاصي غريق رأس البر، لتقديم واجب العزاء.

كان قد لقي شاب يدعى حس العاصي  ٣١ عاما من قريه البصارطه بدمياط،  مصرعه غرقا بمياه شاطيء ٥١ برأس البر ،امس الجمعه، أمام زوجته واولاد الاربعه بعد أن انقذ زوجتة من الغرق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر.


أنقذ زوجته واولاده من الغرق فمات غرقا

يقول حسن عاصى، والد الضحية، إن نجله حسن يبلغ من العمر 31 سنة، يعمل استورجي، جاء في تمام الساعة العاشرة صباحا لقضاء يوم على شاطئ رأس البر مع زوجته وأطفاله، لكنه تعرض للغرق قبيل آذان المغرب بنحو ساعة، بعد أن وجد أن زوجته تنجرف إلى الداخل فحاول انقاذها وقام باخراجها من مياة البحر ولكن المياه سحبته إلى الداخل واختفي عن أعين زوجته واولادة.


سحب قوات الإنقاذ النهري من الشاطيء ١ أكتوبر
وأشار، إلى انهم فور علمهم بالخبر انطلقوا إلى رأس البر وظلوا  أمام الشاطيء منتظرين خروج جثمان ابنهم في محاولات  لاستدعاء الإنقاذ النهري لانتشال جثة ابنه الا أن الجثه طفت من نفسها على الشاطيء صباح السبت.


وتابع ان ابنه أراد أن يقضي يوما بشاطيء رأس البر للتنزه مع ابنائه ولكنه لم يعلم أن القدر كتب له نهايته وانقضاء عمره بهذا اليوم.


اللي بيموت غريق يبقي شهيد

وأضافت زوجه حسن العاصي الغريق، أن زوجها اعتاد أن يصطحبهم إلى رأس البر من الحين والآخر ليتنزه بصحبة أولاده، وفي هذا اليوم كان يتحدث  معها قائلا وهو ينظر لمياه البحر قبل أن يغرق بساعات قائلا “ تعرفي ان اللي يغرق بيبقي شهيد فقولتله ليه بتقول كدة قال بعرفك أن اللي بيغرق بيبقي شهيد عند ربنا ولأن في ناس كتير غرقت وسكت”.

وتابعت، شعرت بانقباض صدرى فور سماعى منه هذا الكلام .

كان بيفسح ابناؤه الاربعه فمات غرقا
وأشارت إلى انه “ترك أطفاله الأربعة سماح، ونرمين، ونيرة، وسيف.. كان جاى فسحهم لكنه قضاء الله وقدره وكان معى بالبحر وشاهدنى أغرق فحاول انقاذنى وسلمنى لشخص يخرج بي من المياه الا انه في غمضه عين اختفي وسحبته الأمواج للداخل”. 
كان شاب قد لقي مصرعه غرقا، بشاطىء رأس البر ، أمس الجمعه، بعد أن انقذ زوجته وأولاده الاربعه من الغرق.

كان قد ورد بلاغ لنجدة رأس البر يفيد بغرق شاب يدعى حسن حسن عاصي 31 سنة، ومقيم بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، يعمل استورجي، قد جاء إلى شاطئ ٥١ رأس البر ليقضى إجازة عطلة الأسبوع بصحبة زوجته وأطفاله الأربعة وأوضحت زوجته واولادك على الغرق بعد أن سحبتهم مياة الشاطيء الا اته تمكن من انقاذهم وبعد أن خرجت زوجته والأولاد من المياة جرفته المياه للداخل وغرق. 


ويجري رجال الإنقاذ محاولاتهم لانتشال جثته حتى الآن. 

يذكر أنه سبق وأن أعلنت الوحدة المحليه لرأس البر برئاسة وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية أنه بدايه من الأول من أكتوبر ممنوع على المواطنين نزول الشاطيء وسحب كافه معدات الإنقاذ من الشاطيء لانهاء الموسم الصيفي.

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دمياط محافظة دمياط غرق غرق شاب راس البر العزاء

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