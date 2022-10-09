رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع السفير البولندى بالقاهرة

استقبل الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ،اليوم بقصر الزعفران، السفير البولندى بالقاهرة Michal Tabenda وذلك بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ود. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات البولندية، في مجالات تبادل تعليم اللغات وإمكانية عمل شهادات مزدوجة بين جامعة عين شمس والجامعات البولندية.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة وفد من جامعة سليزيا لجامعة عين شمس خلال الشهرين المقبلين.