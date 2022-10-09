عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع السفير البولندى بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ،اليوم بقصر الزعفران، السفير البولندى بالقاهرة  Michal Tabenda وذلك بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ود. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

txt

حمدي بخيت: لو طبقنا عوامل انتصار أكتوبر ستصبح حياتنا كلها نجاحات

txt

بمعرض الفنون التشكيلية.. عين شمس: منح الطلاب مكافآت مالية ورحلة للعاصمة الإدارية

txt

المدن الجامعية بعين شمس تستقبل طلابها اليوم

txt

حلول جذرية للقضاء على الكتب الخارجية .. وزارة التعليم وفرت طرق جديدة للتعلم مثل المنصات الإلكترونية.. أولياء الأمور: الدروس الخصوصية أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة

txt

تجهيز جناح جامعة عين شمس بمعرض تراثنا

txt

الأونسيترال تعلن عن بدء فعاليات مبادرتها في أفريقيا انطلاقا من حقوق عين شمس

txt

خبراء تعليم يقدمون حلولا جذرية للقضاء على ظاهرة الكتب الخارجية

txt

المدن الجامعية بعين شمس تواصل استقبال الطلاب.. الأحد

txt

بـ75 قرشا.. حفل بزراعة عين شمس عام 1984 يثير الجدل على السوشيال ميديا


وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات البولندية، في مجالات تبادل تعليم اللغات وإمكانية عمل شهادات مزدوجة بين جامعة عين شمس والجامعات البولندية.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة وفد من جامعة سليزيا لجامعة عين شمس خلال الشهرين المقبلين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-1 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ترشيحاتنا

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

من الحمام المحشي إلى الضرب..القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية خلال 8 شهور زواج

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

القصة الكاملة لرحلة تعذيب عروس الإسماعيلية على يد زوحها.. فيديو

بشرى للمصريين.. وزير التموين: زيادة دعم الخبز وثبات سعر الرغيف

إصابات جدري القردة في أمريكا تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ