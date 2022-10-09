عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. الاحتفال بميلاد كورال جديد في جامعة عين شمس

كورال جديد في سماء
كورال جديد في سماء جامعة عين شمس

ينظم قطاع التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس احتفالية فنية بمناسبة الذكرى ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، يحييها كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، على مسرح كلية التربية النوعية بالعباسية في تمام السادسة من مساء غد الإثنين. 

تقام هذه الاحتفالية ، إيذانا واحتفالاً بالإنطلاقة الأولى لكورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، برعاية ودعم قطاع التعليم والطلاب.

txt

مظاهر وأسباب التغير المناخي قديما وحديثا.. ندوة بآداب عين شمس

txt

تنسيق الجامعات 2022 .. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

txt

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع السفير البولندى بالقاهرة

txt

حمدي بخيت: لو طبقنا عوامل انتصار أكتوبر ستصبح حياتنا كلها نجاحات

txt

بمعرض الفنون التشكيلية.. عين شمس: منح الطلاب مكافآت مالية ورحلة للعاصمة الإدارية

txt

المدن الجامعية بعين شمس تستقبل طلابها اليوم

txt

حلول جذرية للقضاء على الكتب الخارجية .. وزارة التعليم وفرت طرق جديدة للتعلم مثل المنصات الإلكترونية.. أولياء الأمور: الدروس الخصوصية أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة

txt

تجهيز جناح جامعة عين شمس بمعرض تراثنا

txt

الأونسيترال تعلن عن بدء فعاليات مبادرتها في أفريقيا انطلاقا من حقوق عين شمس

txt

خبراء تعليم يقدمون حلولا جذرية للقضاء على ظاهرة الكتب الخارجية


بدأ كورال أون نشاطاته الفنية الرائعة بالمشاركة في الاحتفاليات التي نظمتها هيئة الثقافات العسكرية وكلية القادة والأركان بمناسبة ذكرى النصر العظيم.

وأوضح عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تدعم بقوة الكورال الوليد الذي يستلهم الروح الوطنية ليبث من خلالها طاقة النصر في كل مستمعيه، لافتاً إلى أن كورال أون سينضم لباقة كورالات جامعة عين شمس ليصل عددها إلى ٥ كورالات وهي روح الشرق، هارموني عربي، كورال غربي ، كورال أون ، إلى جانب كورال كلية التربية النوعية.

ومن المقرر أن يشمل الحفل الفني عروضاً لمنتخب الفنون الشعبية بالجامعة.

وذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية وريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 10-12 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 1-0 بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مصرع 4 عناصر خطرة .. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بالمحافظات| فيديو

بايدن وشولتز يتفقان على محاسبة روسيا

غادة إبراهيم عن فشل تجاربها في الزواج: يا ريته مكانش خانني.. فيديو

غادة إبراهيم: دخلت عالم التمثيل بسبب جمالي.. ومنى فاروق ضحية| فيديو

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من رين 3-0 في الدوري الفرنسي

بورصة أمريكا في خطر.. تحذيرات من خطوة رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة بين الأمهات تتسبب في وفاة الطفل وتعرضه لـ7 أمراض كارثية

آلام مبرحة.. تفاصيل إصابة مغنية لبنانية شهيرة بالسرطان| صور

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ