غدا.. الاحتفال بميلاد كورال جديد في جامعة عين شمس

ينظم قطاع التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس احتفالية فنية بمناسبة الذكرى ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، يحييها كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، على مسرح كلية التربية النوعية بالعباسية في تمام السادسة من مساء غد الإثنين.

تقام هذه الاحتفالية ، إيذانا واحتفالاً بالإنطلاقة الأولى لكورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، برعاية ودعم قطاع التعليم والطلاب.



بدأ كورال أون نشاطاته الفنية الرائعة بالمشاركة في الاحتفاليات التي نظمتها هيئة الثقافات العسكرية وكلية القادة والأركان بمناسبة ذكرى النصر العظيم.

وأوضح عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تدعم بقوة الكورال الوليد الذي يستلهم الروح الوطنية ليبث من خلالها طاقة النصر في كل مستمعيه، لافتاً إلى أن كورال أون سينضم لباقة كورالات جامعة عين شمس ليصل عددها إلى ٥ كورالات وهي روح الشرق، هارموني عربي، كورال غربي ، كورال أون ، إلى جانب كورال كلية التربية النوعية.

ومن المقرر أن يشمل الحفل الفني عروضاً لمنتخب الفنون الشعبية بالجامعة.

وذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية وريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.