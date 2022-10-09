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تعليم

الحضور في الجامعات.. خبراء يؤكدون ضرورته.. والطلاب: تخفيف للازدحام المروري

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ان حضور الطلاب في الجامعات يزيد من ثقل مهارات الطالب لذلك نري أن جميع هيئة أعضاء التدريس كانت تحافظ علي الحضور في الجامعات وحضور المحاضرات .

وأوضح الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن جائحة كورونا جلعت الكثير من الجامعات تعتمد على التعليم الهجين واستخدام التكنولوجيا كإحدى وسائل التعليم الحديثة منوها المكتبات الخارجية التي تلخص المحاضرات هي أهم أسباب عزوف الطلاب عن الحضور في الجامعات .

 

وأشار الدكتور مجدي حمزة الي أن الكليات العملية تلزم طلابها بالحضور في المعامل والسيكشن وفي المحاضرات أما عن الكليات النظرية يعتمد طلابها علي الملخصات الخارجية والتعليم عن بعد التي تحدده الجامعات .

 

وتابع الدكتور مجدي حمزة أن الحضور اليومي للطلاب في الجامعات يعنى أن مستوى تحصيل الطالب  سيكون أفضل بكثير من الأونلاين، الذى مهما بلغت جودته لن يكون بقدر التعليم الطبيعي المباشر لأنه سيكون متفاعلا بقوة اكثر مع معلمة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس و الخبير التربوي ، لجأ البعض إلى التعليم الهجين عبر العديد من المنصات الإلكترونية المختلفة،، لكن فى النهاية لا غنى عن التعليم المباشر، خصوصا أن الحكومة ألزمت جميع طلاب الجامعات بلقاح كورونا  وهو ما يعنى أن توفير الحماية الصحية للجميع، فى ظل التشديد على الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس  أن للجامعة دور قوي وفعال كالنقاش الحر والطبيعي بين الطالب ودكتور المادة الذي يعد في غاية الأهمية لتعليم الطالب، وهو أمر لا يتوافر فى أغلب الأحوال فى التعليم الهجين ، خاصة أن بعض الطلاب لم تمتلك وسائل اتصال حديثة بشكل مستمر لذلك نطالب جميع الطلاب بالحضور في الجامعات .

 

وقال الدكتور حسن شحاتة، أن التعليم الأونلاين يؤدى بصورة آلية إلى غياب التفاعل الاجتماعي مع أقرانهم وزملائهم ومعلميهم بالإضافة إلى أن الجامعات المصرية توفر العديد من الأنشطة الطلابية لذلك يجب علي الطالب الاهتمام بالجامعة والاهتمام بالحضور للاستفادة بقدر كبير من الجامعة .

 

وأوضح طالب في الفرقة الرابعة أن الطالب الجامعي قادر على أن يتحمل مسؤوليته ، ولن يحتاج إلى أن يكون مجبرا على حضور المحاضرات ، كما أنه وفي ظل التقدم التقني ووجود العديد من الأساليب والوسائط التعليمية التي تمكن الطالب من الوصول السهل للمعلومات المختلفة وفهمها بات التفاعل التعليمي أكثر ترابطاً ما بين الطالب والجامعة، وأصبح من الممكن أن يشاهد الطالب المحاضرة الجامعية عبر الفيديوهات  الموجودة في الوسائط التعليمية المختلفة.

وأكد أن من فوائد عدم الزام الطلاب الحضور بالجامعات  مساهمته في تخفيف الازدحام المروري.

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