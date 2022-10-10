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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتراجع 8%.. 170 مليون دولار قيمة صادرات الأثاث خلال 8 أشهر من 2022

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للأثاث تراجع صادرات القطاع خلال فترة "يناير- أغسطس" من العام الحالي، بنحو 8% لتبلغ ما قيمته 170 مليون دولار مقابل 185 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.


وذكر المجلس - في تقريره الشهري الصادر، اليوم /الاثنين/ - أن صادرات القطاع خلال شهر أغسطس الماضي تراجعت بنحو 34% لتبلغ 13 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار خلال أغسطس 2021.

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وأضاف أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الحالي مسجلة 60 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار خلال 2021، تلتها في المرتبة الثانية "الإمارات العربية المتحدة" والتي سجلت 14 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، واحتل "العراق" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 12 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة "الولايات المتحدة الأمريكية" بنحو 12 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار.


وأشار المجلس إلى أن "السودان" احتل المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 12 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلتها في المرتبة السادسة "ليبيا" والتي زادت صادرات الأثاث المصري إليها لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار، تلتها "سلطنة عمان" بنحو 7 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار، فيما احتلت "فلسطين" المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار، تلتها "إيطاليا" بنحو 3 ملايين دولار، وفي المرتبة العاشرة "الجزائر" بنحو مليوني دولار، فيما بلغت صادرات الأثاث المصري لباقي دول العالم ما قيمته 35 مليون دولار.
 

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