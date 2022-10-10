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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن ننساكم أبدًا.. السيسي يوجه رسالة مؤثرة لـ شهداء الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لـ مصابي و شهداء الوطن قائلا :" ولن ننساكم أبدًا ".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، أن شهداء الوطن سبب رئيسي فيما وصلنا له حاليًا من استقرار. 

ولفت إلى أن مصر شهدت تحسنا أمنيًا كبيرا وتم التغلب على التهديدات والإرهاب بفضل أبنائنا.

 

 

حلف طلاب كلية الشرطة اليمين، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أرض مصر.

 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العرض العسكري للخريجين الجدد، وذلك خلال حفل تخرج طلاب جدد بـ أكاديمية الشرطة.

 

وفي سياق متصل، قدم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمثل فى خريطة جمهورية مصر العربية يتوسطها نهر النيل العظيم، وشعار وزارة الداخلية الذى يعبر عن الأمن والسلام.

 

رحب اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والحضور بتخرج دفعة جديدة من جنود كلية الشرطة.

 

وأكد أن جميع الطلاب فى حالة فرح لحظة التخرج، والجميع يتذكر أيام الطفولة عندما كانوا يحلمون بأن يصبحوا ضباطا بكلية الشرطة.

وأضاف رئيس اكاديمية الشرطة، خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية تسير فى استراتيجية جادة محددة الأهداف، وهى مواكبة التقدم فى جميع المجالات، وتم تطوير الكثير من الميادين.

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