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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المقريزي والجبرتي

بالأعلى للثقافة.. قراءة حضارية في مدينة القاهرة عند المؤرخين غدا

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب؛ محاضرة بعنوان “مدينة القاهرة عند المؤرخين المقريزى والجبرتى .. قراءة حضارية”.

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تنظم الندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس برئاسة الدكتورة علا العجيزي وذلك ضمن فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية وبمشاركة وزارة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة؛ وذلك في السادسة مساء غد الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يحاضر في الندوة الكاتبة الأردنية الدكتورة هند أبو الشعر: وتتحدث حول ” القاهرة في زمن المقريزي، والمؤرخ المصري الدكتور أيمن فؤاد سيد : ويتحدث حول ” القاهرة في زمن الجبرتي.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة “أونلاين” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك .

وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاعلى للثقافة فيروس كورونا

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