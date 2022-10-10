للتحول الكهربائى.. أمريكا تطبق برنامج "الحافز النقدي مقابل السيارات القديمة"

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في خطتها للتحول الكهربائي بالكامل لسياراتها، وفي سبيل ذلك أصبحت تعطي للمواطنين حوافز نقدية لتبديل سيارات البنزين بأخرى كهربائية سواء جديدة أو مستعملة.

وفقا لتقرير "أوتو وويك" المتخصصة في السيارات، تعمل الولايات تباعا واحدة تلو الأخرى على تطوير خطط لاعتماد المركبات الكهربائية بالكامل، لتكون المحطة الحالية ولاية فيرمونت، الأحدث في تنفيذ برنامج برنامج Cash for Clunkers أي برنامج الحافز النقدي في مقابل السيارات القديمة، لتحويل السيارات التي تنفث الانبعاثات الكربونية الضارة إلى مركبات أكثر استدامة صديقة للبيئة تحافظ على الولاية.

يُعرف البرنامج باسم "Replace Your Ride" وتكلفة تنفيذه بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي ، بموجب البرنامج الفيدرالي ستدفع لك الولاية 3 آلاف دولار للاستغناء عن سيارتك التي تعمل بالبنزين إذا قمت باستبدالها بسيارة كهربائية جديدة أو مستعملة، و هناك سلسلة من الشروط التي يجب على سكان فيرمونت الوفاء بها قبل الحصول على الحافز المالي.

الشرط الأساسي هو أن يكون شريحة الدخل السنوي يبلغ الحد الأقصى لها 50 ألف دولار من الدخل للفرد و 75 ألف دولار للأزواج، بينما تكون العائلات من 5 أفراد مؤهلة للحصول على الحوافز إذا كان دخلها السنوي لا يتعدى 80،179 دولارًا بينما العائلات من 8 أفراد لا يتعدى دخلها السنوي عن 97،996 دولارًا ولا يمكن استخدام الحافز إلا مرة واحدة لكل شخص طوال مدة تنفيذ البرنامج.

يجب أن يكون عمر السيارة التي يتم الاستغناء عنها 10 سنوات على الأقل، مما يعني أن السيارات من موديل 2012 وما قبلها مؤهلة حاليًا للدخول في برنامج التمويل الفيدرالي. ستكون معظم السيارات والشاحنات مؤهلة ، بالنظر إلى حد الوزن البالغ 10000 رطل ، بينما لا توجد مركبات SUV أو معدات زراعية مؤهلة للدخول في برنامج الحوافز. على غرار برنامج Cash for Clunkers ، سيتم تعطيل كل مركبات الاحتراق الداخلي التي تم تسليمها للحكومة ثم التخلص منها في النهاية.