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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب بيانات مليون بطاقة بنكية وبيعها على الدارك ويب

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تسريب بيانات أكثر من مليون بطاقة بنكية وبيعها على الدارك ويب

كشفت تقارير أنه تم تسريب بيانات أكثر من مليون بطاقة بنكية على الدارك ويب، حيث شملت البيانات التي تم تسريبها ملف التفريغ الخاص بالمعلومات الشخصية ومن بينها عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعنوان حاملي البطاقات.

وبحسب موقع Digital Trends فإن سوقا على الدارك ويب يسمى "BidenCash" قام بتسريب بيانات مستخدمي حوالي مليون وربع بطاقة بنكية وبيعها على الشبكة، حيث قام السوق في البداية بتسريب الآلاف من بطاقات الائتمان منذ أشهر، لينتهي به الحال وينشر بيانات مئات الآلاف من المستخدمين. 

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ويذكر تقرير من Bleeping Computer أن سرقة معلومات البطاقات البنيكة وبيعها على الدارك ويب، يكون مربحًا للغاية  للأفراد الذين يقفون وراء مثل هذه العمليات، حيث يتم بيع هذه البيانات الحساسة عادةً على دفعات.

وأضاف التقرير أنه يمكن للهاكرز أو البائعين على الدارك ويب استخدام البطاقات لشراء العناصر ، أو استخراج الأموال من حسابات المستخدمين ، أو الاستمرار في شحن البطاقات نفسها حتى يدرك البنك أن المعاملات احتيالية. 

ويشير محللو الأمن إلى أن معظم البطاقات البالغ عددها 1.2 مليون بطاقة تم سحبها من خلال بيانات التسجيل الموجودة في صفحات الشراء على مواقع التجارة الإلكترونية المخترقة ،كما أن معلومات بطاقات الائتمان التي تم إدخالها يتم إرسالها مباشرة إلى الجهات المهددة.

ونصح المحللون بتوخي الحذر عند إدخال تفاصيل حساباتهم عبر الإنترنت ،وضرورة التواصل مع البنك الذي يتعاملون معه إذا رأو أي معاملات مشبوهة.

و يعد الاحتيال على البطاقات البنكية سوقًا ضخمًا لمجرمي الإنترنت وفقًا لبيانات من Merchant Savvy ، فقد زاد الاحتيال في المدفوعات العالمية من 9.84 مليار دولار في عام 2011 إلى 32.39 مليار دولار في عام 2020. 

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