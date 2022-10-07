اختراق أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة وسرقة 570 مليون دولار

تعرضت منصة تداول العملات الرقمية Binance لواحدة من أكبر عمليات الاختراق ، حيث أكدت المنصة منذ قليل، سرقة ما يقدر بحوالي 570 مليون دولار، وذلك بعد استغلال عدد من نقاط الضعف في التمويل اللامركزي أو DeFi الخاص بها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة والمتخصصة في تداول البيتكوين والعملات الرقمية البديلة تعرضت لسرقة حوالي 570 مليون دولار من الرموز المميزة، حيث كانت قد قدرت خطأ أن سرقة ما بين 100 مليون دولار و 110 مليون دولار، إلا أنها اكتشفت لاحقا أنها كانت مخطئة.

وكشفت Binance لاحقًا أن المخترق قد استولى على حوالي مليوني عملة BNB ، وهو رمز رقمي خاص بها ، بقيمة 284 دولارًا لكل منها، كما استهدف الاختراق ما يعرف بـ BSC Token Hub ، وهو جسر بين نظامي Binance.

وقالت منصة Binance في منشور لها اعتذرت فيه للمستخدمين : "لقد رأينا سلسلة من الهجمات على استهداف نقاط الضعف في الجسور عبر السلاسل، وسنشارك علنًا تفاصيل الاختراق وجميع الإجراءات حول كيفية تنفيذ تدابير أمنية أكثر تقدمًا لدعم هذه الثغرات الأمنية."

وفي أغسطس الماضي ، قدرت شركة أبحاث blockchain Chainalysis أن ما قيمته 2 مليار دولار من العملات المشفرة قد سُرقت في 13 هجومًا على الجسور عبر السلسلة ، معظمها في عام 2022، وفي مارس ، استنزف هجوم 600 مليون دولارعلى لعبة الفيديو المشفرة Axie ، و في فبرايرسُرقت 325 مليون دولار من شبكة Wormhole.