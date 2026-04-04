حرب الوقود تشتعل.. أوروبا تحاصر شركات الطاقة بضريبة أرباح غير مسبوقة

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي يطالبون بفرض ضريبة على الأرباح الطائلة لشركات الطاقة، ردًا على ارتفاع أسعار الوقود نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط.

وفي رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، اطلعت عليها رويترز، قال وزراء من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا إن هذا الإجراء "سيوجه رسالة واضحة مفادها أن المستفيدين من تبعات الحرب يجب أن يساهموا بدورهم في تخفيف العبء عن كاهل عامة الناس".

وقد شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعًا حادًا منذ أن أدت الحرب على إيران إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعلان إجراءات طارئة للحد من تأثير ذلك على المستهلكين والاقتصاد.