قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

نساء أهل الجنة.. موسم جديد بملتقى المرأة بالجامع الأزهر اليوم

شيماء جمال

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت الحلقة الأولى من الموسم الثاني والثلاثين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان "من نساء أهل الجنة"، وذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي الندوة الأولى من البرنامج الثاني والثلاثين بعنوان" من نساء أهل الجنة..مريم بنت عمران"، وتحاضر فيها: د. أسماء محمد عز الدين، مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ود. ولاء زغلول، المدرس المساعد بقسم التفسير وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وتدير الندوة د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الأولى من الموسم الثاني الثلاثين ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1jNhGy0Sr0OKUg5dlhFrZlE7w5vsqw2deSD7bCaaZf8E/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

الأزهر أهل الجنة من نساء أهل الجنة أحمد الطيب شيخ الأزهر الضويني الجامع الأزهر

المزيد

