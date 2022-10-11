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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للمشاركة في ورشة عمل دولية حول ‏‏الاستفادة من الابتكارات بالبحث العلمي

البحث العلمى
البحث العلمى

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، وبالتعاون مع حكومة زيمبابوي من خلال وزارة التعليم العالي ،وعلوم الابتكار وتنمية التكنولوجية عن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏ “‏‏الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام”وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 18 نوفمبر 2022 ( هجين).

وأوضحت أنه ‏يتم تحقيق الهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 الذى يتطلب التغلب على القيود المفروضة على الموارد، وبناء وتعزيز قدرات الدول النامية، واستكشاف طرق مبتكرة لتسهيل تطوير البنية التحتية وتسخير التصنيع المستدام.

كما تسعى ورشة العمل إلى مناقشة وتطوير الاستراتيجيات والتوصيات في جميع القطاعات لمعالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والابتكار والتصنيع من أجل تحقيق نمو اقتصادي أسرع في البلاد والحد من الفقر...

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الجامعة البريطانية تقيم ماراثون من أجل المناخ.. الجمعة

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وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

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التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى جدول أعـمـال نـدوة "الخـريطـة المحـصـوليـة وإنتـاجـيتـها"

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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية

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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول تقديم الدعم الفني للبرامج الجديدة بالجامعات المصرية

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فرصة عمل بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.. البحث العلمي تعلن التفاصيل

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متوسط درجة الحرارة في تزايد .. قومي البحوث يكشف مفاجآت عن تأثير التغيرات المناخية في مصر.. خطر كبير لـ مكيفات الهواء وإعادة تدوير بطريقة لن تصدقها لـ قصب السكر للحفاظ على البيئة

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القومي للبحوث: يجب رسم خرائط للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية لتوفير الوقاية والعلاج

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القومى للبحوث: المخلفات الزراعية غنية بمواد تساهم فى علاج كثير من الأمراض

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القومي للبحوث يوضح كيفية استحداث جهاز استشعار للكشف عن مستويات فيتامين د


وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nam-4/

أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي وزارة التعليم العالى التنمية المستدامة Jobs Education

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