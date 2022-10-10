التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى جدول أعـمـال نـدوة "الخـريطـة المحـصـوليـة وإنتـاجـيتـها"

استمرارا للصالون العلمى للمركز القومى للبحوث ، الذى يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، بالتعاون مع معهد التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث الملتقى الثالث، والذي يتناول محور القطاع الزراعى .

ويتناول الملتقى بصفة خاصة الخريطة المحصولية وانتاجياتها فى ظل التغيرات المناخية ، حيث تم ظهور محاصيل جديدة فى الزراعة المصرية، تتحمل الاجهادات البيئية المختلفة ومن أهمها الاجهاد الملحى والجفاف ، وهى من التغيرات المباشرة للتغير المناخى (تحت التجريب والأقلمة تحت الظروف المصرية) مثل الكينوا والبونيكام والكسافا وغيرها، كما انتشرت زراعة المورينجا وللمركز باع طويل فى انتشار المورينجا ، حيث تم تسجيل صنفين منها فى مصر.

ويستضيف الملتقى نخبة من المهتمين بالتغيرات المناخية، الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء السابق ، وسوف يتحدث عن أثر التغيرات المناخية علي خدمات وسلع النظم البيئية.

كما سوف يحاضر الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزى للمناخ عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى، ود. عزة عبد الحميد مظهر رئيس قسم نباتات الزينة والأشجار الخشبية، وسوف تتحدث عن الخريطة المحصولية لنباتات الزينة، كما سوف يتحدث د. محمد فتحى زكى سليمان الأستاذ بقسم بحوث الخضر عن التغيرات المناخية وآثارها على الإنتاجية والجودة والقيمة الغذائية لبعض محاصيل الخضر الغير تقليدية والحد من آثارها السلبية والحلول المبتكرة لمواجهتها، والدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد ، وسوف يتحدث عن تأثير الزراعة عالية الكثافة جدا كنموذج متطور على إنتاجية مزارع الفاكهة النامية تحت الظروف المناخية المعاكسة في الأراضي حديثة الاستصلاح في مصر، مع إلقاء الضوء عن الخريطة المحصولية الحقلية وانتاجياتها ، والتى سوف يلقيها الدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز والبيولوجية ورئيس الندوة.

برنامج المؤتمر:

الجلسة الأولى 9 ص – 12 ظهراً

مقرر الجلسة د.فاروق الباز

نائب رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا

تسجيل البيانات 9 ص – 10ص

الافتتاح 10ص – 10:30ص

أثر التغيرات المناخيه علي خدمات وسلع النظم البيئية

أ.د إسماعيل عبد الجليل

رئيس مركز بحوث الصحراء سابقاً

10:30ص – 11ص

تاثير التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي

أ.د محمد عبد ربه احمد

مدير المعمل المركزي للمناخ

مركز البحوث الزراعيه

وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

11ص – 11:30ص

مناقشة

11:30ص – 12ص

اســتــراحة

12ظ – 12:30 ظ

الجلسة الثانية 12:30ظ – 2:00 ظ

مقرر الجلسة ا. د عزت محمد عبد اللطيف

استاذ المحاصيل الحقلية قسم بحوث المحاصيل الحقلية

معهد البحوث الزراعيه و البيولوجية

المركز القومي للبحوث

الخريطة المحصولية لنباتات الزينة

أ.د. عزة عبد الحميد مظهر

رئيس قسم نباتات الزينة سابقاً

12:30ظ – 12:50ظ

التغيرات المناخية واثارها على الإنتاجية والجودة والقيمة الغذائية لبعض محاصيل الخضر الغير تقليدية والحد من آثارها السلبية والحلول المبتكرة لمواجهتها

الدكتور محمد فتحى زكى سليمان

12:50ظ – 1:10ظ

تأثير الزراعه عالية الكثافة جدا كنموذج متطور علي إنتاجية مزارع الفاكهة النامية تحت الظروف المناخية المعاكسة في الأراضي حديثة الإستصلاح في مصر

الدكتور . محمود محمد محمد عبد المجيد

1:10ظ – 1:30ظ

الختام وتسليم الشهادات