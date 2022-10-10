عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى جدول أعـمـال نـدوة "الخـريطـة المحـصـوليـة وإنتـاجـيتـها"

صورة ارشفية
صورة ارشفية

استمرارا للصالون العلمى للمركز القومى للبحوث ، الذى يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، بالتعاون مع معهد التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث الملتقى الثالث، والذي يتناول محور القطاع الزراعى .

ويتناول الملتقى بصفة خاصة الخريطة المحصولية وانتاجياتها فى ظل التغيرات المناخية ، حيث تم  ظهور محاصيل جديدة فى الزراعة المصرية، تتحمل الاجهادات البيئية المختلفة ومن أهمها الاجهاد الملحى والجفاف ، وهى من التغيرات المباشرة للتغير المناخى (تحت التجريب والأقلمة تحت الظروف المصرية) مثل الكينوا والبونيكام والكسافا وغيرها، كما انتشرت زراعة المورينجا وللمركز باع طويل فى انتشار المورينجا ، حيث تم تسجيل صنفين منها  فى مصر.

ويستضيف الملتقى نخبة من المهتمين بالتغيرات المناخية، الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء السابق ، وسوف يتحدث عن أثر التغيرات المناخية علي خدمات وسلع النظم البيئية.

كما سوف يحاضر الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزى للمناخ عن  التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى، ود. عزة عبد الحميد مظهر رئيس قسم نباتات الزينة والأشجار الخشبية، وسوف تتحدث عن  الخريطة المحصولية لنباتات الزينة، كما سوف يتحدث د. محمد فتحى زكى سليمان  الأستاذ بقسم بحوث الخضر عن التغيرات المناخية وآثارها على الإنتاجية والجودة والقيمة الغذائية لبعض محاصيل الخضر الغير تقليدية والحد من آثارها السلبية والحلول المبتكرة لمواجهتها، والدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد ، وسوف يتحدث عن تأثير الزراعة عالية الكثافة جدا كنموذج متطور على إنتاجية مزارع  الفاكهة النامية تحت الظروف المناخية المعاكسة في الأراضي حديثة الاستصلاح في مصر، مع إلقاء الضوء عن الخريطة المحصولية الحقلية وانتاجياتها ، والتى سوف يلقيها الدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز والبيولوجية ورئيس الندوة.

txt

القومي للبحوث: يجب رسم خرائط للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية لتوفير الوقاية والعلاج

برنامج المؤتمر:

الجلسة الأولى 9 ص – 12 ظهراً
مقرر الجلسة د.فاروق الباز
نائب رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا
تسجيل البيانات 9 ص – 10ص
الافتتاح 10ص – 10:30ص
أثر التغيرات المناخيه علي خدمات وسلع النظم البيئية  
أ.د إسماعيل عبد الجليل
رئيس مركز بحوث الصحراء سابقاً
10:30ص – 11ص
تاثير التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي
أ.د محمد عبد ربه احمد
مدير المعمل المركزي للمناخ
مركز البحوث الزراعيه 
وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
11ص – 11:30ص
مناقشة
11:30ص – 12ص
اســتــراحة
12ظ – 12:30 ظ
الجلسة الثانية 12:30ظ – 2:00 ظ
مقرر الجلسة ا. د عزت محمد عبد اللطيف 
استاذ  المحاصيل الحقلية قسم بحوث المحاصيل الحقلية 
معهد البحوث الزراعيه و البيولوجية 
المركز القومي للبحوث
الخريطة المحصولية لنباتات الزينة
أ.د. عزة عبد الحميد مظهر
رئيس قسم نباتات الزينة سابقاً
12:30ظ – 12:50ظ
التغيرات المناخية واثارها على الإنتاجية والجودة والقيمة الغذائية لبعض محاصيل الخضر الغير تقليدية والحد من آثارها السلبية والحلول المبتكرة لمواجهتها
الدكتور محمد فتحى زكى سليمان
12:50ظ – 1:10ظ
تأثير الزراعه عالية الكثافة جدا كنموذج متطور علي إنتاجية مزارع  الفاكهة النامية تحت الظروف المناخية المعاكسة في الأراضي حديثة الإستصلاح في مصر
الدكتور . محمود محمد محمد عبد المجيد
1:10ظ – 1:30ظ
الختام وتسليم الشهادات

القومي للبحوث القطاع الزراعى معهد البحوث الزراعية والبيولوجية معهد التميز للتغيرات المناخية المركز القومى للبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ترشيحاتنا

منتهاش مع التخرج | الرئيس لـ طلبة الشرطة : تسلحوا بالعلم دائما

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

المشاط: 14 مشروعا في محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي بـ7 مليارات دولار

وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية بجنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو

مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية للتعاون في مجالات التنمية المحلية

السيسي: البلد لو كانت راحت ما كنش هيبقى في مستقبل لحد خالص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. نبيلة عبيد تكشف سرا غير متوقع لرشاقة جسمها

مجوهرات صاخبة.. ياسمين رئيس بإطلالة تثير الجدل| شاهد

تسجيل صوتي مشبوه.. استشاري: انتشار شلل الأطفال في مصر غير صحيح

عروسة طارق العريان تشعل السوشيال ميديا.. والمتابعون: بيحب السوريات

فيديو

كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ