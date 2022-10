فرصة عمل بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.. البحث العلمي تعلن التفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم توافر فرص عمل بالمعهد كباحث أكاديمي ضمن برنامج برنامج التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بالمعهد .

وأوضحت أن بعض المهارات والمؤهلات المطلوب توافرها في المرشح:

1- درجة الماجستير أو الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي

2- خبرة في تحليل سياسات التجارة والسياسات الدولية لسلسلة الإمداد

3- إتقان مهارات اللغة الإنجليزية

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم للوظيفة

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/iiasa-12/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في حفل ختام فعاليات الدورة السادسة لتحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات «اتصال» الفرق الفائزة في التحدي هذا العام بعد مشاركة قوية تنافس فيها 323 مشروع في مسارات التحدي المختلفة إلي أن وصلوا إلي النهائيات التي ضمت 10 فرق من مدارس STEM و ۱۰ فرق من مشروعات تخرج و5 شركات ناشئة، حصلت على ۹ ورش عمل، و۲ هاكسون و 3 تدريب تصنيعي لجميع المشاركين.



وكانت الفرق الفائزة في مسار الشركات الناشئة هم شركة Sensofox قطاع المباني الذكية حصلت علي المركز الأول، وجاءت شركة Viru Elect في قطاع الصحة في المركز الثاني، وحصلت شركة Scriba في قطاع السياحة والأثار علي المركز الثالث، أما في مسار مدارس المتفوقين كان الفوز بالمركز الأول من نصيب فريق Leak avengers من مدرسة ستيم أكتوبر، وحصل علي المركز الثاني فريق I see من مدرسة ستيم الدقهلية، والمركز الثالث كان من نصيب فريق Alzaheimer’s fighter من مدرسة ستيم كفر الشيخ، كما حصل فريق Tech Army من مدرسة ستيم الإسماعلية علي جائزة أفضل عرض تقديمي، بينما حصل فريق cyber hand من مدرسة ستيم الدقهلية علي جائزة افضل نموذج أولي، كما فازت الفرق في مسار مشروعات التخرج فكان المركز الأول من نصيب فريق Young Engineering Squad من جامعة القاهرة، وحصل علي المركز الثاني فريق Motus من جامعة المنصورة، وجاء في المركز الثالث فريقUtilizing IOT unit AR to help ASD من جامعة بنها، كما حصل فريق Quantum من جامعة القاهرة علي جائزة أفضل نموذج أولي، وأيضاً حصل فريق Go Hug من جامعة المنصورة علي جائزة أفضل عرض تقديمي، وسوف يتم تأهيل الفائزين الاوائل للمشاركة وتمثيل مصر في "تحدى العرب لانترنت الاشياء" والذي سيعقد على هامش معرض GITEX بدبي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر القادم بمشاركة ١٢ دولة عربية، مما يتيح للمشاركين التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات.