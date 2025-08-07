حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الزيتون في استئصال أورام ليفية وأكياس على المبيضين مع الحفاظ على الرحم والمبيضين لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن السيدة كانت تعاني من عقم أولي مع آلام مصاحبة بالبطن والحوض ونزيف غزير غير منتظم وخاصة خلال فترة الحيض، وكان الرأي الطبي الذي وصلت به المريضة للمستشفى هو استئصال الرحم والمبيضين مع استحالة حدوث الحمل بينت الفحوصات الطبية وجود أورام ليفية عضلية ضاغطة على تجويف الرحم بأحجام 7.3*9.5*10 سم، أكياس على المبيضين بأحجام 43.5 سم و 5*4.5 سم.

استئصال الأورام بدون استئصال الرحم

تابعت وزارة الصحة والسكان، كان الرأي الطبي للاستشاري هو عمل محاولة لاستئصال الأورام بدون استئصال الرحم والمبيضين تم حجز المريضة وتحضيرها للعمليات وخضعت المريضة للجراحة والتي تحتاج المهارة نادرة وتم استئصال الأورام والأكياس مع الحفاظ على الرحم والمبيضين بنجاح وتم نقل المريضة إلى القسم الداخلي بعد العملية، ثم خرجت بعد تحسن حالتها يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.