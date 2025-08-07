قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
أخبار البلد

حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الزيتون في استئصال أورام ليفية وأكياس على المبيضين مع الحفاظ على الرحم والمبيضين لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا. 

وأوضحت الوزارة أن السيدة كانت تعاني من عقم أولي مع آلام مصاحبة بالبطن والحوض ونزيف غزير غير منتظم وخاصة خلال فترة الحيض، وكان الرأي الطبي الذي وصلت به المريضة للمستشفى هو استئصال الرحم والمبيضين مع استحالة حدوث الحمل بينت الفحوصات الطبية وجود أورام ليفية عضلية ضاغطة على تجويف الرحم بأحجام 7.3*9.5*10 سم، أكياس على المبيضين بأحجام 43.5 سم و 5*4.5 سم.

استئصال الأورام بدون استئصال الرحم

 

تابعت وزارة الصحة والسكان، كان الرأي الطبي للاستشاري هو عمل محاولة لاستئصال الأورام بدون استئصال الرحم والمبيضين تم حجز المريضة وتحضيرها للعمليات وخضعت المريضة للجراحة والتي تحتاج المهارة نادرة وتم استئصال الأورام والأكياس مع الحفاظ على الرحم والمبيضين بنجاح وتم نقل المريضة إلى القسم الداخلي بعد العملية، ثم خرجت بعد تحسن حالتها يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.

وزارة الصحة والسكان الفريق الطبي مستشفى الزيتون أورام ليفية المبيضين

