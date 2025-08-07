من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي ، بمستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف ، في استئصال مثانة وتركيب واحدة صناعية في جراحة معقدة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 68 عامًا .



وقالت وزارة الصحة والسكان ، استقبل قسم المسالك البولية بالمستشفى مريضًا يبلغ من العمر 68 عامًا، يعاني من فقدان التحكم في البول، إلى جانب آلام شديدة بأسفل البطن وضعف عام بالحالة الصحية.

وتابعت الوزارة ، تم إجراء الفحوصات اللازمة والتي بينت وجود ورم خبيث متقدم بالمثانة البولية أدى إلى تلف جدار المثانة وفقدانها لوظيفتها الطبيعية في تجميع البول والتحكم فيه، مما تسبب له في فقدان دائم للتحكم في البول ومضاعفات صحية شديدة .

إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد



وأشارت الوزارة الي أنه تم إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد شمل استئصال جذري كامل للمثانة البولية المصابة بالورم، إنشاء مثانة صناعية من الأمعاء، وإعادة توصيل الحالبين بالمثانة الجديدة وربطها بمجرى البول الطبيعي



واختتمت الوزارة قائلة : تعد هذه الجراحة من العمليات المعقدة والنادرة، وقد تم إجراؤها لأول مرة داخل المستشفى وبنجاح، كما يخضع المريض حاليًا للملاحظة الدقيقة داخل وحدة الرعاية المركزة

