الصحة: “فاكسيرا” توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز إنتاج وتصدير اللقاحات البشرية والبيطرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” مذكرة تفاهم مع شركتي “القلعة” الإماراتية و”Red Flag” الصينية، بهدف تعزيز الطاقات الإنتاجية للشركة في مجال إنتاج وتصدير اللقاحات البشرية والبيطرية، وتطوير إنتاج البلازما المستخدمة في تصنيع الأمصال، بما يدعم القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن توقيع تلك المذكرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين صناعة اللقاحات، وتعزيز القدرات الوطنية في البحث العلمي، والتطوير، والإنتاج الحيوي.

وأكد أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في إنتاج المستحضرات الحيوية.

وأضاف أن المذكرة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات البشرية والبيطرية، مع تعزيز القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في إفريقيا والمنطقة العربية.

نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر

من جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، وتوفير لقاحات آمنة وفعالة تلبي احتياجات السوق المحلي، مع فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تطوير قدرات “فاكسيرا” في إنتاج البلازما واللقاحات، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة المستحضرات الحيوية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “فاكسيرا”، و لي يانغ، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “Red Flag” الصينية، وأشرف البدوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “القلعة” الإماراتية للاستثمارات.