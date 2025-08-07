محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية واحة الخير لمرضى السرطان

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإنشاء دار حضانة للأطفال بأحد المباني غير المستغلة الملحقة بمسجد ناصر بالخارجة وذلك لخدمة أهالي الحي، على أن يتم تخصيص جزء من عائدها لصالح المسجد، بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط جمعية واحة الخير لمرضى السرطان، حيث كلف الوحدة المحلية بإعداد مقايسة لرفع كفاءة مبنى الجمعية النسائية؛ لاستغلاله لإقامة عيادات تخصصية و أماكن انتظار لخدمة المرضى، واستغلال الأرض الفضاء بجوار المبني للتوسعة المستقبلية وإنشاء ساحة انتظار سيارات.