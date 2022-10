التعليم العالي في أسبوع.. تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى.. إعلان الفرق الفائزة لتمثيل مصر في تحدي العرب لإنترنت الأشياء.. استراتيجية جديدة للجامعات والبحث العلمي

إعلان الفرق الفائزة لتمثيل مصر في "تحدي العرب لإنترنت الأشياء" في دبي

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

عاشور: مناقشة استراتيجية التعليم العالي لمدة 10 سنوات في ديسمبر



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث ، منها انطلاق العام الدراسي الجديد، واجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

استهل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت الماضي، جولاته التفقدية لعدد من الجامعات بتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه د. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ود. سليمان مصطفى المُشرف العام على جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وأجرى الوزير حديثًا مع عدد من طلاب الجامعة، وأكد خلال حديثه معهم على أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

وأشاد د. عاشور بالانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بمباني الجامعة التي تم افتتاحها لبدء الدراسة بها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لباقي مباني الجامعة، قبل بدء العام الدراسي القادم، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة والآمان لكافة المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب، مثمنًا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة.



كما ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر.

ووجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، وأكدوا على استمرار التعاون لتحقيق التطور المنشود في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه المجلس الشُكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهوده المُثمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي طوال فترة توليه المنصب، وقدموا التهنئة له لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وأهدى المجلس سيادته درع مجلس الجامعات الخاصة، كما أهدت الجامعة البريطانية درع الجامعة له.

ووجه المجلس الشُكر لأسرة الجامعة البريطانية، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.



وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن وزير التعليم العالي أكد أن منظومة التعليم العالي من علماء وأساتذة (الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد)، سوف تدعى لحضور المؤتمر الذي ستنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر القادم؛ لمناقشة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر القادمة (2022-2032)، وإثراءها والتوافق على بنودها وعناصرها المُختلفة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأكد الوزير التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وأشاد الوزير باستعداد كافة الجامعات للعام الدراسي الجديد 2023-2022، وجاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والورش، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأكد الوزير على الخطط التنفيذية الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المُعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، موجهًا بالاهتمام بعقد الندوات الثقافية والتوعوية وورش العمل؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، مؤكدًا على أهمية احتفال الجامعات بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المُختلفة؛ لتنمية الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية انتصارات أكتوبر، والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة لرفعة هذا الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض التقرير المُقدم من د. حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022/2023، والذي أوضح أن 20% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها إلى 100%، ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الجاري، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة، حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.



بينما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، وستظل هذه الذكرى رمزا لصمود الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة، و قدرته على التصدي لكافة المخاطر و مجابهة كافة التحديات.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنياً لمصرنا الحبيبة التقدم والرقي.



كما اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في حفل ختام فعاليات الدورة السادسة لتحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات «اتصال» الفرق الفائزة في التحدي هذا العام بعد مشاركة قوية تنافس فيها 323 مشروع في مسارات التحدي المختلفة إلي أن وصلوا إلي النهائيات التي ضمت 10 فرق من مدارس STEM و ۱۰ فرق من مشروعات تخرج و5 شركات ناشئة، حصلت على ۹ ورش عمل، و۲ هاكسون و 3 تدريب تصنيعي لجميع المشاركين.



وكانت الفرق الفائزة في مسار الشركات الناشئة هم شركة Sensofox قطاع المباني الذكية حصلت علي المركز الأول، وجاءت شركة Viru Elect في قطاع الصحة في المركز الثاني، وحصلت شركة Scriba في قطاع السياحة والأثار علي المركز الثالث، أما في مسار مدارس المتفوقين كان الفوز بالمركز الأول من نصيب فريق Leak avengers من مدرسة ستيم أكتوبر، وحصل علي المركز الثاني فريق I see من مدرسة ستيم الدقهلية، والمركز الثالث كان من نصيب فريق Alzaheimer’s fighter من مدرسة ستيم كفر الشيخ، كما حصل فريق Tech Army من مدرسة ستيم الإسماعلية علي جائزة أفضل عرض تقديمي، بينما حصل فريق cyber hand من مدرسة ستيم الدقهلية علي جائزة افضل نموذج أولي، كما فازت الفرق في مسار مشروعات التخرج فكان المركز الأول من نصيب فريق Young Engineering Squad من جامعة القاهرة، وحصل علي المركز الثاني فريق Motus من جامعة المنصورة، وجاء في المركز الثالث فريقUtilizing IOT unit AR to help ASD من جامعة بنها، كما حصل فريق Quantum من جامعة القاهرة علي جائزة أفضل نموذج أولي، وأيضاً حصل فريق Go Hug من جامعة المنصورة علي جائزة أفضل عرض تقديمي، وسوف يتم تأهيل الفائزين الاوائل للمشاركة وتمثيل مصر في "تحدى العرب لانترنت الاشياء" والذي سيعقد على هامش معرض GITEX بدبي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر القادم بمشاركة ١٢ دولة عربية، مما يتيح للمشاركين التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات.