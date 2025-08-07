موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026.

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري

تقرر انطلاق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل؛ بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب اجتماعه الأخير مع الجبلاية.

وجاء تقديم موعد انطلاق الدوري ليبدأ في 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر؛ حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا؛ بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين.