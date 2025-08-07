قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة

آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر سبق تخصيصها للعاملين بالخارج" المرحلة الثامنة" بعدد 10 مقابر لكل قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17/8/2025، وحتى يوم الخميس 13/11/2025، طبقاً للمواعيد المحددة من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 10، من يوم الأحد 17/8/2025، وحتى يوم الخميس 21/8/2025، والقطع من 11 : 20، من يوم الأحد 24/8/2025، وحتى يوم الخميس 28/8/2025، والقطع من 21 : 28، من يوم الأحد 31/8/2025، وحتى يوم الأربعاء 3/9/2025، والقطع من 29 : 38، من يوم الأحد 7/9/2025، حتى يوم الخميس 11/9/2025، والقطع من 39 : 48، من يوم الأحد 14/9/2025، وحتى يوم الخميس 18/9/2025، بواقع قطعتين كل يوم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 49 : 58، من يوم الأحد 21/9/2025، وحتى يوم الخميس 25/9/2025، والقطع من 59 : 68، من يوم الأحد 28/9/2025، وحتى يوم الخميس 2/10/2025، والقطع من 69 : 76، من يوم الأحد 5/10/2025، وحتى يوم الأربعاء 8/10/2025، والقطع من 77 : 86، من يوم الأحد 12/10/2025، وحتى يوم الخميس 16/10/2025، والقطع من 87 : 96، من يوم الأحد 19/10/2025، وحتى يوم الخميس 23/10/2025، والقطع من 97 : 106، من يوم الأحد 26/10/2025، وحتى يوم الخميس 30/10/2025، والقطع من 107 : 114، من يوم الأحد 2/11/2025، وحتى يوم الأربعاء 5/11/2025، بواقع قطعتين كل يوم.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 9/11/2025، وحتى يوم الخميس 13/11/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

