17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر سبق تخصيصها للعاملين بالخارج" المرحلة الثامنة" بعدد 10 مقابر لكل قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17/8/2025، وحتى يوم الخميس 13/11/2025، طبقاً للمواعيد المحددة من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 10، من يوم الأحد 17/8/2025، وحتى يوم الخميس 21/8/2025، والقطع من 11 : 20، من يوم الأحد 24/8/2025، وحتى يوم الخميس 28/8/2025، والقطع من 21 : 28، من يوم الأحد 31/8/2025، وحتى يوم الأربعاء 3/9/2025، والقطع من 29 : 38، من يوم الأحد 7/9/2025، حتى يوم الخميس 11/9/2025، والقطع من 39 : 48، من يوم الأحد 14/9/2025، وحتى يوم الخميس 18/9/2025، بواقع قطعتين كل يوم.

سعر الدولار اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 ترمب يلوح برسوم 100% على الرقائق مع إعفاءات للمصنعين في أميركا

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 49 : 58، من يوم الأحد 21/9/2025، وحتى يوم الخميس 25/9/2025، والقطع من 59 : 68، من يوم الأحد 28/9/2025، وحتى يوم الخميس 2/10/2025، والقطع من 69 : 76، من يوم الأحد 5/10/2025، وحتى يوم الأربعاء 8/10/2025، والقطع من 77 : 86، من يوم الأحد 12/10/2025، وحتى يوم الخميس 16/10/2025، والقطع من 87 : 96، من يوم الأحد 19/10/2025، وحتى يوم الخميس 23/10/2025، والقطع من 97 : 106، من يوم الأحد 26/10/2025، وحتى يوم الخميس 30/10/2025، والقطع من 107 : 114، من يوم الأحد 2/11/2025، وحتى يوم الأربعاء 5/11/2025، بواقع قطعتين كل يوم.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 9/11/2025، وحتى يوم الخميس 13/11/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.