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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة بعد إصابتها في حادث حريق منزلها بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها، مصرعها متأثرة بإصابتها جراء حريق نشب في منزلها بقرية بشبيش بمركز المحلة، لتلحق بابنتها والتي توفيت منذ أيام بعد إصابتها في الحريق الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

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وكانت قرية بشبيش شهدت إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال في حريق منزل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات زفتي والمحلة.

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كان اللواء محمد عمار،  مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حريق هائل في منزل بقرية بشبيش بدائرة مركز المحلة، وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وباقي العقار، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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