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محافظات

محافظ الغربية: حياة كريمة تجربة تنموية رسمت ملامح جديدة للريف المصري

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى لمتابعة نسب نهو الأعمال من مواقع عمل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى.

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بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بحديقة وكورنيش نهطاي واللذان يعدان التجربة الأولى في قرى حياة كريمة، كما تفقد نقطة شرطة نهطاي ، وحدة الحماية المدنية بنهطاى، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز شباب نهطاي ، وحدة تنمية الأسرة، وحدة طب الأسرة، السوق والموقف النموذجين ".

وفي قرية كفر سنبو تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي والتي يتم إنشاؤها بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش بإجمالي تكلفة ٣٥ مليون جنيه لخدمة أكثر من ١٥ ألف مواطن.

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وفي الإطار ذاته تفقد رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية في محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية سنبو الكبرى لخدمة أكثر من ١٢ ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة قدرها 5.4 ملايين جنيه، والمجمع الخدمي بقرية سنبو الكبرى، مركز تنمية الأسرة إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة ووحدة الحماية المدنية والموقف النموذجي بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الزيتون ومركز شباب كفر الصارم.

يذكر أن المشروع القومي" حياة كريمة "لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934  مشروعا داخل (54) قرية و (88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

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