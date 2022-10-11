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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2011

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات شركة كيا الكورية لصناعة السيارات، والتي تناسب المواطنين المصريين وأذواقهم، وتمتلك طرازات كيا العديد من المميزات والتكنولوجيات التي تساعد ملاك السيارات على قضاء احتياجاتهم بكل سهولة وبدون عناء، ومنها سيارة كيا بيكانتو 2011 التي تم إصدارها في الأسواق لأول مرة في عام 2004.

 كيا بيكانتو موديل 2011

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المواصفات الفنية لسيارة كيا بيكانتو موديل 2011

تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ينتج قوة قدرها 64 حصانا، وعزم اقصي للدوران97 نيوتن/ متر، مدعوما بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 152كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 18.0 ثانية.

 كيا بيكانتو موديل 2011

أطوال وأعراض سيارة كيا بيكانتو موديل 2011

تقدم سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو: الطول 3.595مم، والعرض 1.595مم، والارتفاع 1.480مم.

 كيا بيكانتو موديل 2011

المواصفات الداخلية لسيارة كيا بيكانتو موديل 2011

زودت مقصورة سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 بالعديد من المميزات والتجهيزات منها،  عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وكونسول وسطي مصمم بعناية، وشاشة إلكترونية، وأزرار التحكم بالنظام الصوتي، وراديو ، وكاسيت ، ومشغل أسطوانات، ومدخل USB ، وبلوتوث، و MP3، ومخرج كهرباء بقوة 12 فولت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وتكييف، وعدادات قياسية للسرعة، وحوامل أكواب أمامية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي ، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين.

 كيا بيكانتو موديل 2011

المواصفات الخارجية لسيارة كيا بيكانتو موديل 2011

تظهر سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها على  أضواء أمامية بيضاوية ، وفتحة شبك يحيط بها خط من الكروم، وصداد كبير يغطي الواجهة الأمامية بنفس لون السيارة، وأضواء ضباب أمامية، وفتحة سقف تعمل كهربائيا، وجناح خلفي يعلو باب صندوق الأمتعة، وأضواء خلفية، وصداد خلفي صغير، وإطارات مقاس 14 بوصه، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا.

 كيا بيكانتو موديل 2011

سعر سيارة  كيا بيكانتو موديل 2011

تتوافر سيارة  كيا بيكانتو موديل 2011 بسعر يبدأ من 144 ألف جنيه، ويصل إلى 166 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

كيا سيارة كيا كيا بيكانتو بيكانتو موديل 2011 كيا بيكانتو موديل 2011

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