أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على المستوى العالمي بقوة مقارنة بأسعار المعدن الأصفر بالأمس.

وتراجع الذهب تدريجًا على مدار أسبوع من مستويات 1728 دولارًا للأوقية، إلى 1666 دولارًا فيما سجلت الأوقية 1.723 الخميس الماضي 6 أكتوبر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1666 دولارًا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1696 دولارًا.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 80 دولارًا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية تراجعا ، ووصل سعر الأوقية لـ 1666 دولارًا منخفضا من مستوى التعاملات أمس 1670 .

أسعار الذهب في مصر

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر استقرارًا بعد هبوط قوي أمس بقيمة 28 جنيهًا، إذ سجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1099 جنيهًا مقارنة بـ 1127 جنيهًا مساء أمس ، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 46 جنيها، فيما تراجع 101 جنيه من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1267 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1099 جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 1099 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1109 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1099 جنيهًا اليوم الأربعاء 12-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1099 جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1267 جنيهًا .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1099 جنيهًا للبيع و1109 للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 : 739 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 8,872 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1667 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.