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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يحتفل بوصوله 7 مليون متابع عبر انستجرام.. شاهد

حسن الرداد
حسن الرداد

احتفل الفنان حسن الرداد بوصوله إلى 7 مليون متابع، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر حسن الرداد صورة له عبر خاصية “الاستوري”، للاحتفال بالوصول إلي 7 مليون متابع، وعلق علي الصورة بأشكال الورود.

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يذكر أنه طرح حسن الرداد تتر تشويقي جديد لفيلم “تحت تهديد السلاح” ولكن هذه المرة رومانسي حيث حمل شعار "وتبقي كل اوقاتك مع من تحب هي اجمل الذكريات"، استكمالا للحملة الدعائية للفيلم والتي انطلقت قبل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي بشهرين. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار الرومانسية بين شخصيه خالد والتي يجسدها النجم حسن الرداد وشخصية جيهان التي تجسدها مي عمر.

فيلم “تحت تهديد السلاح” تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن.

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