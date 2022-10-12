صحف الإمارات: محمد بن زايد يلتقي بوتين.. وبايدن: لا أعتقد أن روسيا ستستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

محمد بن زايد يلتقي بوتين

في مقابلة مع "سي إن إن".. بايدن ليس لديه نية للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا

إنجاز تاريخي ..إسرائيل ولبنان تتفقان بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط

تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، بالإضافة إلى لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسلطت الصحف الإماراتية، الضوء على إعلان بايدن أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه ليس لديه أي نية للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أندونيسيا الشهر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماماً هذه الإمكانية، قائلا إن "الأمر مرهون" بالظروف.

كما أبرزت الصحف ضمنها "البيان" إعلان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، تلقي بلاده المزيد من راجمات الصواريخ هيمارس من الولايات المتحدة.

وأوضح أن هجمات صواريخ هيمارس إضافية من الولايات المتحدة وصلت إلى أوكرانيا، معتبرا أن وصول تلك الراجمات يأتي في "وقت جيد للأوكرانيين ووقت سيىء للمحتلين"، في إشارة إلى الروس.

وسلطت الصحف بينها "الخليج" الضوء على المباحثات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبورغ.

وأطلع بوتين الشيخ محمد بن زايد تفصيلاً على الوضع في محطة زاباروجيا النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي، فيما أعرب بن زايد عن متابعة دولة الإمارات الوضع بشأن المحطة.

كما أكد بوتين أن الجانب الروسي يقدر الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات، والتي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة، بعدما قامت بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، أطلع الرئيس الإماراتي الزعيم الروسي على موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا، وتطرق خلال اللقاء إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب بن زايد على حسابه بموقع تويتر "التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.. ناقشنا عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية، وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف، وتحقق السلام والاستقرار في العالم".

عربيا، اهتمت الصحف ضمنها "الاتحاد" بترحيب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، بتوصل إسرائيل ولبنان لاتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وقال بلينكن "أرحب بالإنجاز التاريخي الذي حققه لبنان وإسرائيل بإنشاء حدود بحرية دائمة بوساطة الولايات المتحدة.. يمثل هذا الإنجاز مصدرا جديدا للازدهار والاستقرار والتنسيق الإقليمي الذي سيوفر موارد طاقة حيوية للعالم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "توصل إسرائيل ولبنان لاتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط"، مضيفا "هذا إنجاز تاريخي".

فيما قالت الرئاسة اللبنانية "النسخة النهائية للعرض ترضي لبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية".

محليا، أبرزت الصحف التقرير الصادر ن شركة "ميرسر" الأمريكية، والذي أظهر احتفظت الإمارات بصدارتها العربية لأفضل الدول للتقاعد، وفقا لنتائج مؤشر التقاعد العالمي من معهد "ميرسر إم إف إيه" لعام 2022.

وكانت الإمارات قد نالت المركز الأول عربيا أيضا في إصدار عام 2021 من المؤشر.

كما حصلت الإمارات هذا العام على المركز 25 عالمياً بالمؤشر، متفوقة على إسبانيا التي جاءت في المركز 26، كما تفوقت الإمارات على كلٍ من اليابان، كوريا، الصين، إيطاليا، النمسا، تايوان، الهند، وروسيا، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الـ30 كبار على المؤشر.