باللغة العربية.. بوتين يشكر رئيس الإمارات على تهنئته بعيد ميلاده| فيديو

تداولت وسائل إعلام، مقطع فيديو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، حيث وجه بوتين الشكر لمحمد بن زايد، باللغة العربية، بمناسبة تهنئته بعيد ميلاده.

وقال بوتين ردا على تهنئة محمد بن زايد في الفيديو باللغة العربية: "شكرا".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة سانت بطرسبرج، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وعقد مع نظيره الروسي مباحثات تناولت قضايا سياسية واقتصادية، والعلاقات بين البلدين.

وتشير إحصائيات اللقاءات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس بوتين، إلى متانة العلاقات بين الزعيمين، فضلا عن عمق العلاقات بين البلدين.

فالقمة الحالية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي هي الـ10 منذ تولي بوتين رئاسة روسيا قبل 10 سنوات. وسبقتها 8 قمم وزيارات أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لروسيا، منذ 2012، وحتى 2018.