عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باللغة العربية.. بوتين يشكر رئيس الإمارات على تهنئته بعيد ميلاده| فيديو

محمد بن زايد وفلاديمير
محمد بن زايد وفلاديمير بوتين

تداولت وسائل إعلام، مقطع فيديو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، حيث وجه بوتين الشكر لمحمد بن زايد، باللغة العربية، بمناسبة تهنئته بعيد ميلاده.

وقال بوتين ردا على تهنئة محمد بن زايد في الفيديو باللغة العربية: "شكرا".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة سانت بطرسبرج، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وعقد مع نظيره الروسي مباحثات تناولت قضايا سياسية واقتصادية، والعلاقات بين البلدين.

وتشير إحصائيات اللقاءات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس بوتين، إلى متانة العلاقات بين الزعيمين، فضلا عن عمق العلاقات بين البلدين.

فالقمة الحالية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي هي الـ10 منذ تولي بوتين رئاسة روسيا قبل 10 سنوات. وسبقتها 8 قمم وزيارات أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لروسيا، منذ 2012، وحتى 2018.

للقاء بوتين .. محمد بن زايد يزور روسيا غدا

بوتين يتوعد أوكرانيا بانتقام قاسٍ في اجتماع مجلس الأمن الروسي.. ماذا قال؟

بوتين محمد بن زايد باللغة العربية روسيا الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

خاص.. منى عراقي تحتفل بعقد قرآنها على مذيع شهير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سيف الأسيوطي: بحثنا عن الهوية في قميص الزمالك ومفاجآت ضخمة للجماهير

بهذه الطريقة.. جنرال موتورز تفتح شهية عملائها لشراء سيارات كهربائية

ب 4 خطوات.. طريقة سهلة لحل أزمة انسداد مواسير الصرف

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير الدفاع والسياحة لدولة نيوزيلندا

الرعاية الصحية: إدراج خدمة تجميل الأذن الخفاشية في مستشفيات التأمين الشامل

أسوأ كارثة عسكرية منذ 100 عام.. الجيش الروسي على وشك الانهيار الكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

هل بينهن عربية.. من هن أجمل 10 نساء في العالم ؟ شاهد

احذري تجاهلها.. أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

أنا مهما كبرت صغير.. صور عمرو دياب من سن الشباب إلى الـ61.. شاهد

فيديو

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

ممكن يكون في مطبخك.. الهون النحاس سعره يصل لـ450 ألف جنيه|ما القصة؟

البسوا جواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ