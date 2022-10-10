للقاء بوتين .. محمد بن زايد يزور روسيا غدا

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين، بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، سوف يتوجه غدًا إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت "وام"، إن رئيس دولة الإمارات سوف يبحث خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تكامل اقتصادي

وفي مايو الماضي، أعلن بوتين أن روسيا تدرس توقيع اتفاقية للتكامل الاقتصادي مع الإمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة الروسية تعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية، التي تراجعت بسبب العقوبات، مشيرا إلى أن الغرب يعادي روسيا بشكل واضح.

ومطلع الشهر الجاري، بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، خلال لقائه رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين روسيا والإمارات.

وبحسب "وام"، أكد الجانبان خلال اللقاء، على "تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، كونها علاقات استراتيجية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين".

وتناول اللقاء العلاقات البرلمانية المميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، حيث أبدى الجانبان تطلعهما لتعزيزها في ظل وجود لجنة صداقة برلمانية إماراتية روسية، واتفاقية تعاون موقعة بينهما.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين إلى جانب اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمرات الدولية على مدار الأعوام الماضية وما نتج عنها من تطور في العلاقة بين المجلسين.

ونوه الجانبان بدور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث تم الإشادة بدور فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا الذي يترأسه الدكتور علي راشد النعيمي.