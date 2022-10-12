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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، أداء متباينا بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع المؤشر السبعيني ومؤشر المائة.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1887 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70"  للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3081 نقطة.


زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3990 نقطة.

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