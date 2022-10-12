ماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة ؟.. قانوني يجيب

بعض الأزواج يمتنعون عن تنفيذ حكم النفقة، إما لأسباب مالية وعدم قدرتهم على السداد، خاصة إذا كانت أكثر من نفقة، وإما عنادًا فى الزوجة.. وحول هذا الأمر، حدد المحامى بالنقض وليد أدهم، الخطوات اللازم اتخاذها من قِبَل الزوجة؛ لتنفيذ حكم النفقة، والحصول عليها بأسرع وقت.

وأكد المحامي: انه اذا امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة ، او لم يصله اعلان لتنفيذ الحكم؛ فانه على الزوجة ان تقيم دعوى حبس نفقة ضده أمام نفس محكمة الأسرة التي أصدرت لها حكم النفقة؛ وسيتم إعلان الزوج بالطرق القانونية بشأن تلك الدعوى، وليس هناك أمامه سوى الحضور أمام المحكمة لسداد النفقة، وإذا رفض أو لم يحضر؛ فسيصدر حكم بحبسه، وبالتالي سيسجل ذلك الحكم في صحيفة حالته الجنائية، أي سيصبح مطاردا بحكم الحبس، ومعرض للقبض عليه، ولن يتم إخلاء سبيله إلا بالتصالح مع زوجته، وسداد النفقة، والتعهد بسدادها بصفة مستمرة.

وأشار الى ان الزوجة عليها كذلك أن تتوجه بصورة الحكم الرسمية إلى بنك ناصر الاجتماعي؛ لتقديم طلب صرف النفقة، وهناك سيتم الصرف لها بقيمة لا تتعدى الـ 500 جنيه شهريا، وبعدها سيقوم البنك ووزارة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية مع الزوج؛ لرد وسداد تلك النفقة لهم.