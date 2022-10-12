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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ أسوان يتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة بقرى كوم أمبو

قرى حياة كريمة بأسوان
قرى حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لحزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل قرى مركز كوم أمبو من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

ونقل نائب المحافظ توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو المشروعات فى التوقيتات المحددة حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين.

 

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المبادرة الرئاسية

قرى حياة كريمة بأسوان

وأوضح أشرف عطية بأن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بشأن المرور الميدانى المستمر من جانب رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولى القطاعات المختلفة العاملة بهذه المشروعات للعمل على متابعة الأعمال ، وتلافى أى ملاحظات أولاً بأول ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل نطاق المحافظة.

وتفقد أحمد شعبان مشروعات المبادرة الرئاسية برفقة شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، بجانب مدير المشروعات، ومسئولى الجهات التنفيذية المعنية والتى شملت موقف السيرفيس الغربى بمدينة كوم أمبو والجارى تنفيذه على مساحة 16 ألف و 200 م2 ، بجانب تفقد عدد من المشروعات داخل قرية فارس ، والتى من بينها المرور على عمارات "سكن كريم" بإجمالى 6 عمارات والمقامة على مساحة 2400 م2 ، وهى عبارة عن أرضى وثلاث أدوار علوية، و48 حظيرة دور أرضى.

 

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 المرسى والممشى السياحى

قرى حياة كريمة بأسوان

كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء مجمع الخدمات والمقام على مساحة 450 م2، والذى يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين ، وعقب ذلك تفقد الأعمال الجارية بنقطة الإسعاف بالقرية على مساحة 450 م2 ، بجانب تفقد الأعمال الجارية بمكتب البريد والمقام على مساحة 320 م2 ، علاوة على تفقد مشروع المرسى والممشى السياحى الجديد بقرية فارس والمقام على مساحة 2700 م2 .

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المختصة من قيادات وعاملين وأفراد ومعدات اليوم بإستدعائهم عن طريق عمل بلاغ تجريبى 

قرى حياة كريمة بأسوان
قرى حياة كريمة بأسوان
قرى حياة كريمة بأسوان
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