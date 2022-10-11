محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع وتقديم الرعاية لأحد الأطفال بلا مأوى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدير مديرية التضامن الإجتماعى محمد يوسف، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال ج . م . أ ، والمدرجين ضمن حالات الأحداث بعد قيامه بالاعتداء بالضرب على أحد الأطفال من قرنائه مسبباً له حالة من فقدان الوعى.

وأوضح محمد يوسف أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تكليف فرقة التدخل السريع ، واللجنة المتخصصة من مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالمرور الميدانى لبحث الحالة، والمقيم بقرية الرغامة البلد بمركز كوم أمبو.

مؤسسة دار الرعاية

وأشار أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه تم إيداع الطفل فى مؤسسة دار الرعاية مع إجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل تسليمه، وخاصة أنه كان مشرداً بأحد الشوارع بسبب التفكك وعدم الاستقرار الأسرى، حيث تم عرضه على هيئة النيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق صالح الطفل وحمايته من أى مخاطر مستقبلية .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أنه تم تنفيذ وتشغيل أول سوق حضارى على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية كان بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة حيث تم الإنتهاء منه فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ 3 أشهر ونصف بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه ، وعلى مساحة 600 م2 ، ليكون باكورة هذه المشروعات التى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء .

وأشار أشرف عطية إلى أن تنفيذ مشروعات التنمية المحلية تأتى تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشاد المحافظ بالدعم والمتابعة المتواصلة من وزارة المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة مما ساهم فى الإسراع بمعدلات تنفيذها حيث تم نهو وتشغيل السوق الأسبوعى الحضارى بشكل كامل حيث يضم السوق 75 بايكة ومحل ، بجانب دورات المياه العمومية والبوفية ، كما أن آلية توزيع البايكات والمحلات على التجار والباعة الجائلين تتم بنظام التعاقد بالإيجار الشهرى من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة .

من جانبه أوضح أحمد شعبان نائب المحافظ بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات الإنجاز لكافة مشروعات وزارة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف قطاعات العمل العام .