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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الجامعة البريطانية تقيم فعاليات "ماراثون من أجل المناخ".. غدا.. جامعة القاهرة تشهد حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة.. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية عبر هذا الرابط
أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة القاهرة تشهد حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة.. اليوم
تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم الخميس ، فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، وذلك في إطار التعاون الثقافي والمعرفي المشترك بين جامعة القاهرة ومؤسسة الجائزة، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين المصريين والأساتذة والعاملين والطلاب.

الجامعة البريطانية تقيم فعاليات "ماراثون من أجل المناخ".. غدا
أعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن اقامة فعاليات ماراثون  من أجل المناخ، تحت عنوان "Run for the clima، وذلك غدا الجمعة 14 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 7صباحًا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة البريطانية،  وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و  "Cairo Runners".

 جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توجه تنبيها هاما لطلاب الفرقة الأولي

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولي من خريجي مرحلة الثانوية العامة، والراغبين في إجراء تعديل، من برنامج دراسي اخر. 

انطلاق الفصل الدراسى الأول لدبلوم إدارة نظم الجودة بجامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن انطلاق الفصل الدراسى الأول "للدبلوم المهنى فى إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية "، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للعام الأكاديمي ( ٢٠٢٢/٢٠٢٣) .

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