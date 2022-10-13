مليار يورو... أمازون تستثمر في شاحنات كهربائية لأسطولها الأوروبي ..تفاصيل

كشفت شركة أمازون أنها ستقوم باستثمار أكثر من مليار يورو في شاحنات النقل الكهربائية التباعة لأسطولها في أوروبا ، وبالتالي فأن شركة أمازون تضاعف حجم أسطولها من المركبات الكهربائية بثلاث أضعاف ما كانت عليه، حيث أن عدد أسطولها الحالي يصل إلي 3000 شاحنة، ومن المتوقع أن تمتلك الشركة بحلول عام 2025 أكثر من 10000 سيارة كهربائية، بالإضافة إلى الشاحنات الكهربائية التي تقوم بتوصيل خدمات أمازون.

شاحنات أمازون الكهربائية

وتخطط شركة أمازون لشراء 1500 شاحنة وذلك لشحن الأميال المتوسطة سواء داخل المدن أو خارجها في السنوات المقبلة، كما أن شركة مرسيدس استثمرت في نقل الشاحنات الكهربائية إلي أوروبا وذلك من خلال الشراكة مع شركة أمازون .

شاحنات أمازون الكهربائية

شاحنات أمازون الكهربائية

ستستثمر شركة أمازون في تركيب أجهزة الشحن في منشآتها في جميع أنحاء أوروبا، وسيتم إنفاق مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وذلك لتصبح شركة أمازون خالية من الكربون.

شاحنات أمازون الكهربائية



والجدير بالذكر إن تشريعات الاتحاد الأوروبي ستسمح ببيع السيارات الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، وأن تكون 50 %من جميع الشاحنات الجديدة التي تم بيعها في عام 2030 كهربائية وهجينية، و عقدت شركة أمازون شراكة مع شركة ريفيان التي تبني سيارات توصيل خدمات كهربائية بالكامل .