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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كلاسيكية بلمسات عصرية.. بورشه 911 كابريوليه تتحول إلى سيارة كهربائية.. صور

تعديلات مميزة لـ
تعديلات مميزة لـ بورشه 911

تمتلك شركة بورشه أسطولا ضخما من السيارات القوية، سواء كانت من الطرازات الحديثة، أو السيارات صاحبة الإطلالة الكلاسيكية، وتعد النسخة بورشه 911 طراز 964 واحدة من ابرز السيارات العريقة، والتي تأتي بتصميم الكابورليه الخاطف للأنظار.

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ويبدو أن شركة إيفيراتي المتخصصة في مجال تعديل السيارات الكهربائية، ارادت أن تبهر محبي بورشه 911، بعد أن أضافت إليها الكثير من الترقيات، باستخدام محرك كهربائي يتناسب مع السيارات العصرية، ولكنها فضلت أن تحافظ على الجانب الكلاسيكي العريق باستخدام تلك النسخة.

تعديلات مميزة لـ بورشه 911

إيفيراتي وتعديلات مميزة لـ بورشه 911

 

وظلت السيارة بورشه 911 طراز 964 محتفطة بالإطلالة الخارجية، التي تحمل مصابيح أمامية دائرية، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم، إلى جانب سقف قابل للطي، بالاضافة إلى استخدام جنوط رياضية باللون الفضي تتكون من 5 أضلاع مع علبة للمكابح باللون الاحمر.

تعديلات مميزة لـ بورشه 911

وتستخدم السيارة بورشه 911 في نسختها القياسية محرك سعة 3600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 250 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 311 نيوتن/متر، ولكن بتعديلات إيفيراتي يتمكن محرك السيارة الكهربائي الجديد من ضخ 440 حصانا أو 500 حصانا.

تعديلات مميزة لـ بورشه 911

ويصل عزم دوران السيارة بورشه 911 طراز 964 المعدلة في نسختها الاقوى نحو 500 نيوتن/متر، معتمدًا على بطارية سعة 62 كيلووات/ساعة، مع تغطية نطاق يقدر بـ 322 كيلومتر للشحنة الواحدة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 96 كم/ساعة في مدة زمنية اقل من 4 ثواني.

تعديلات مميزة لـ بورشه 911
بورشه بورشه 911 بورشه 911 طراز 964 تعديلات مميزة إيفيراتي

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