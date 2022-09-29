بورشه تكشف عن فيجن R الـ 4X4 الكهربائية ..صور

كشفت شركة بورشه عن نموذج لسيارة جديده مكونة من ثلاثة صفوف من المقاعد تسمي K1 ، حيث انه من المحتمل أن يتم وضعها فوق سيارة كايين وسيتم إصدارها في السوق الأمريكي في وقت مبكر من عام 2026.

بورش فيجن R

تأتي سيارة بورشه فيجن R الـ 4X4 الكهربائية بنمط جديد عبارة عن سيارة نصفها سيدان ونصف كروس أوفر ذات مظهر جانبي متميز ، كما أن السيارة لن تكون شبيهة بسيارات بورشه ، بالإضافة إلي تصميم خلفي مسطح يختلف عن سيارة بورشه كايين وماكان ، كما أن هذا التوجه من بورشه يتفق مع ما قامت عليه شركات أخرى مثل تويوتا في سيارتها كراون ، وبيجو في سيارتها 408 الكوبية الكروس .

بورش ميجن R

وفي ذألك السياق أوضحت شركة بورشه مصرحة " إن الطراز الجديد سيشمل تقنية من مفهوم فيجن R الذي قدمته في معرض ميونيخ للسيارات العام الماضي، كما أن سيارة بورشه K1 تعبر عن مستقبل العلامة التجارية بوجود نظام كهربائي بقوة 920 فولت وذألك لتقليل أوقات الشحن والمحركات الكهربائية المباشرة المبردة بالزيت والتي من المحتمل أن يستخدمها إصدار K1 .



كما انه في عام 2021 استعرضت بورشه مجموعة من المفاهيم التصميمية الخاصة بها بما في ذلك شاحنة فيجن المينى فان المقدمة بثلاث صفوف من المقاعد، وأوضحت بورشه حينها أنها لا تخطط لتقديم أي نوع من سيارات المينى فان سواء كانت رياضية أم لا.

بورش فيجن R

والجدير بالذكر أن سيارة فيجن R الـ 4X4 الكهربائية ستباع بسعر مرتفع وتستهدف جذب المشترين بالسوق الأمريكي .

بورش فيجن R

وفي سياق متصل نوه رئيس مجلس إدارة بورش اوليفر بلوم قائلا " إن الشركة مهتمة باكتشاف شرائح عملاء متحمسين للإصدارات الجديدة، ونحن نستهدف القطاعات ذات الهامش المادي الأعلى على وجه الخصوص ونهدف إلى الاستفادة من فرص المبيعات الجديدة".