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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة حماسية تجمع بورشه بانميرا ضد  BMW M5 CS | شاهد

صدى البلد

تعتبر السيارة BMW M5 CS من بين أقوى السيارات الموجودة على الإطلاق في عالم سيارات السيدان عالية الأداء، ومن الصعب التغلب على السيارة الألمانية ذات الأبواب الأربعة من حيث الأرقام ، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد منافس جدير.

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BMW M5 CS

المنافس اليوم هو سيارة بورشه بانميرا تيربو S ، والتي ستحصل على تحديث قوي قادم في عام 2024، إلا أن الطراز الحالي لا يزال يتمتع بمواصفات قوية تؤهله للمنافسة.

تعتبر كلتا السيارتين الألمانيتين وحشًا من حيث الأرقام، لكن BMW تتمتع بميزة أكيدة على بورشه.

 

تعتمد السيارة البافارية BMW M5 CS على محرك سداسي الأسطوانات V8مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر، ينتج قوة تصل الى 626 حصانًا (467 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران دوران يبلغ 553 رطلاً (750 نيوتن متر)، ويبلغ الوزن الإجمالي لسيارة السيدان 4023 رطلاً (1,825 كجم).

BMW M5 CS

وتأتي سيارة بورشه بانميرا تيربو S أيضًا بمحرك V8مزدوج التوربو ولكن مع سعة أصغر قليلاً عند 4.0 لتر، يجعل المحرك أقل قوة قليلاً على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن بورشه تنتج بشكل كبير عزم دوران أكبر عند 605 رطل-قدم (820 نيوتن متر).

بورشه بانميرا

احتاجت باناميرا إلى هذا الجاذبية الإضافية عند الخط ، على الرغم من أنها أثقل بكثير من BMW بمقدار 562 رطلاً (255 كجم) ما يعادل وزن ثلاثة أشخاص تقريباً، في مسابقة يكون فيها الوزن مهمًا جدًا.

بورشه بانميرا

ذهب سباق التسارع هذا إلى خط البداية ، مع اختلاف النتائج اعتمادًا على مدى جودة إطلاق السيارات، لكن في النهاية، خرج أحدهم في المقدمة بعد ثلاث جولات. 

BMW BMW M5 CS بورشه بانميرا باناميرا

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