أعلى من مرسيدس .. بورشه الأكثر قيمة في صناعة السيارات.. تفاصيل

كشفت شركة بورشه أنها الان هي الشركة المصنعة للسيارات الأكثر قيمة في أوروبا وذلك بعد استمرار نمو أسهمها بعد الاكتتاب العام، حيث ارتفعت أسهم بورشه إلى 91.95 دولار .

اكتتاب شركة بورشه

حققت شركة بورشه أرباح وصلت الي 84 مليار دولار، وذلك جعلها تتخطي تقييم فولكس فاجن المقدر بـ 76.6 مليار دولار، وذلك التقييم يجعل بورشه أعلى من سيارات مرسيدس بنز وبي إم دبليو وستيلانتس.

ارتفعت اسهم بورشه بفضل شراء البنوك الاستثمارية المشاركة في الاكتتاب ما يقرب من 3.8 مليون سهم مقابل 308 مليون دولار لدعم الإدراج، وتم شراء هذه الأسهم من يوم 29 سبتمبر وحتي يوم 4 أكتوبر وتمثل حوالي 11% من إجمالي حجم التداول منذ إدراج بورشه.

اكتتاب شركة بورشه

وفي ذلك السياق أوضح المتحدث باسم فولكس فاجن قائلا " أن بيانات التضخم من أوروبا والولايات المتحدة والمخاوف الأخيرة بشأن إمدادات الطاقة في أوروبا وتصعيد الحرب في أوكرانيا أدت إلى تقلبات جعلت تدابير الاستقرار على نطاق صغير ضرورية".

والجدير بالذكر انه تم طرح بورشه للاكتتاب العام في بورصة فرانكفورت في أواخر سبتمبر بسعر سهم بلغ 80.89 دولار أمريكي، وسيتم توزيع الأموال الناتجة عن الاكتتاب العام على المساهمين الموجودين مسبقا والمساعدة في تمويل انتقال فولكس فاجن إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

اكتتاب شركة بورشه

وفي سياق متصل أختتم أرنو أنتليتز المدير المالي لشركة بورشه قائلا "هذا الاكتتاب هو عنصر أساسي للمجموعة، خاصة وأن العائدات المحتملة ستمنحنا المزيد من المرونة لتسريع التحول بشكل أكبر".

