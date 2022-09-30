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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تطرح أسهم بورشه في البورصة الألمانية.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت العلامة الألمانية الشهيرة بورشه بطرح أسهمها بالبورصة الألمانية هذا الأسبوع بقرار من مجموعة فولكس فاجن الشركة الأم لها، وسيبلغ سعر السهم الواحد نحو 82.50 يورو لكل سهم، مما يعني ان قيمة العلامة التجارية سيصل سعرها الكلي الى 2 مليار يورو.

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بورشه

ستكتفي بورشه بطرح جزء من الأسهم بقيمة 9.4 مليار يورو في الاكتتاب العام المفتوح بشكل أولي، وستعتبر عملية طرح بورشه لأسهمها ثاني أكبر عملية بالبورصة الألمانية على الإطلاق، في حال اكتمال العملية بشكل ناجح.

 

سيتم طرح طرح 911 مليون سهم من أسهم بورشه في البورصة الألمانية، وستوزع المبالغ المالية على المساهمين الحاليين، وسيتم استخدام باقي الإيرادات لدعم عملية تحول الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية.

 

كما ستستفيد مجموعة فولكس فاجن المساهم الأكبر في بورشه لدعم باقي العلامات التجارية المملوكة لها وتحويلها لعلامات تجارية تعمل بالكهرباء.

بورشه

صرحت دانييلا كافالو عضو مجلس إدارة فولكس فاجن أن المجموعة قد تقرر طرح مجموعة جديد من أسهم بورشه في البورصة مستقبلاً لجمع استثمارات إضافية.

 

تعتبر عملية طرح بورشه لأسمها في البورصة الألمانية بقرار من مجموعة فولكس فاجن قراراً تاريخياً، نتيجة التدهور الحالي في أسواق البورصة الأوروبية، في ظل التضخم الحاد وأزمة نقص الوقود التي أثارت مخاوف انكماش الاقتصاد الألماني والأوروبي بشكل عام خلال العام الجاري.

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