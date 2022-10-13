أحمد أيوب: التعاقد مع حسام عاشور لم يعرض على حرس الحدود.. فيديو

أكد أحمد أيوب، المدير الفني لحرس الحدود، أن الهدف الأبرز للفريق هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز.



وقال أيوب، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن "الموسم المقبل سيكون صعبًا على جميع المستويات".



وأشار أيوب إلى أنه استقر على التشكيل الأساسي لفريق حرس الحدود بشكل كبير ها الموسم.



وقال أيوب إن الهدف الأبرز بالنسبة لنا هذا الموسم هو البقاء في الدوري بعد ذلك نسعى لنبني على ما سنحققه".

ضم عماد السيد..



وحول رحيل عماد السيد عن صفوف الفريق لطلائع الجيش رغم تعاقد الفريق معه، قال أحمد أيوب: "عماد السيد حارس كبير ووجدنا أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لطلائع الجيش.. ومش هقدر أقول للاعب أقعد غصب عنك.



وحول فكرة التعاقد مع حسام عاشور، قال أيوب: "حسام عاشور لاعب كبير وقيمة لأي فريق.. ولكن حسام عاشور لم يعرض على حرس الحدود.



وأردف قائلًا: «لدينا 3 لاعبين في نفس المركز الذي يلعب فيه حسام عاشور، وأعمارهم السنية مقاربة، فكان من الصعب فكرة التعاقد معه».



وحول بداية المدرب السويسري مارسيل كولر مع الأهلي، أكد أيوب أن بداية كولر موفقة مع الأهلي وأنه حقق انتصارًا كبيرًا في بداية المشوار له مع الأهلي.

