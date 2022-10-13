عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب: التعاقد مع حسام عاشور لم يعرض على حرس الحدود.. فيديو

صدى البلد

 

أكد أحمد أيوب، المدير الفني لحرس الحدود، أن الهدف الأبرز للفريق هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز.


وقال أيوب، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن "الموسم المقبل سيكون صعبًا على جميع المستويات".


وأشار أيوب إلى أنه استقر على التشكيل الأساسي لفريق حرس الحدود بشكل كبير ها الموسم. 


وقال أيوب إن الهدف الأبرز بالنسبة لنا هذا الموسم هو البقاء في الدوري بعد ذلك نسعى لنبني على ما سنحققه".

ضم عماد السيد.. 

txt

رضا عبد العال عن هالاند: فصيلة يأجوج ومأجوج.. فيديو

txt

رضا الويشي: ندمان بسبب الرحيل عن الأهلي.. فيديو


وحول رحيل عماد السيد عن صفوف الفريق لطلائع الجيش رغم تعاقد الفريق معه، قال أحمد أيوب: "عماد السيد حارس كبير ووجدنا أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لطلائع الجيش.. ومش هقدر أقول للاعب أقعد غصب عنك.


وحول فكرة التعاقد مع حسام عاشور، قال أيوب: "حسام عاشور لاعب كبير وقيمة لأي فريق.. ولكن حسام عاشور لم يعرض على حرس الحدود.


وأردف قائلًا: «لدينا 3 لاعبين في نفس المركز الذي يلعب فيه حسام عاشور، وأعمارهم السنية مقاربة، فكان من الصعب فكرة التعاقد معه». 


وحول بداية المدرب السويسري مارسيل كولر مع الأهلي، أكد أيوب أن بداية كولر موفقة مع الأهلي وأنه حقق انتصارًا كبيرًا في بداية المشوار له مع الأهلي.
 

 

الأهلى الدوري الممتاز حسام عاشور طلائع الجيش رضا عبد العال قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. علي جمعة يجيب

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خيبة أمل

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خلاف عاطفي

أزمة عاصفة تضرب اقتصاد بريطانيا .. وتحذيرات من ركود غير مسبوق

مارك زوكربيرج يعزز عالم الميتافيرس بنقلة نوعية جديدة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. نجوى كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

بفستان جريء.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

القاتل رقم واحد في العالم.. طبيب يكشف أعراض وأسباب أخطر مرض معاصر

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ