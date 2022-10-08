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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال عن هالاند: فصيلة يأجوج ومأجوج.. فيديو

صدى البلد

كشف رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، عن إعجابه الشديد بنجم نادي مانشستر سيتي هالاند.


وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "mbc مصر": "هالاند من فصيلة يأجوج ومأجوج وياكل أي حد، ومحدش هيقدر يوقفه".


ووقَّع أكثر من مليون و800 ألف مشجع إنجليزي عريضة لترحيل النرويجي إيرلينج هالاند، حيث سيقومون بوضع المطالب، التي جاءت في العريضة على مجلس العموم البريطاني "البرلمان"، للبت في الأمر.  

 

 ترحيل هالاند.. 

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يذكر أن وسائل الإعلام البريطانية فجَّرت مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية، وكشفوا عن عريضة دشنتها جماهير الكرة الإنجليزية، عبَّروا فيها عن رغبتهم في تجميع حملة لعريضة ترحيل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقب ظهوره بمستوى كُروي فائق. 
 


وأضاف: "موتور كرستيانو رونالدو فوت، وكتر خيره أنه حافظ على النجومية للفترة دي كلها ولو أنا منه ماجيش على آخر ايامه ويبهدل نفسه، أنا سمعت أنه ممكن يروح جالطة سراي، ومن رأيي يبطل أحسن".

 

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