عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة عبد الباري: الخبرة وراء تفوقنا على الأهلي..ونهائي البطولة العربية لن يتكرر..فيديو

صدى البلد

علق حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك على تأهل فريقه إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي بنصف النهائي.


قال حمادة عبد الباري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة النهاردة ضد الأهلي كان فيها قوة وإثارة من ممثلين كرة اليد المصرية الزمالك والأهلي، كانت ماشية سجال طول الوقت وهذا يعكس القوة، ولكننا نجحنا في النهاية أن نحقق الفوز". 


أضاف: "في مباراة الترجي بنهائي البطولة العربية الكل كان خارج الخدمة وليس كريم هنداوي فقط، لدرجة أن حارس الترجي قام بـ26 تصدي وأعتقد أن هذه المباراة لن تتكرر مرة أخرى". 


وختم حديثه قائلا: "فلفل جاهز لخوض نهائي بطولة أفريقيا أمام الترجي، وأعتقد أن خبرات لاعبي الزمالك أكثر من لاعبي الأهلي وهذا سر تفوقنا عليهم اليوم لاعبي الأهلي ليس لديهم الخبرات الكافية، عكس لاعبي الزمالك". 

 

الأهلى الزمالك ابطال افريقيا نادي الزمالك لاعبي الزمالك كرة اليد نهائي البطولة العربية بطولة دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

فرصة مش هتتكرر.. تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

ترشيحاتنا

الصحة : يجوز للحامل والمرضع الحصول علي لقاح كورونا

الصحة تكشف فوائد مذهلة لـ « الرضاعة الطبيعية »

اخبار التوك شو.. مفتى الجمهورية : ذكرى المولد النبوي تمدنا بالأمل والنور.. انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا.. سمير فرج: طرد الروس لا يقل أهمية عن قرار حرب 73

حدث ليلاً..الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 76 جنيهًا..ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

عكس التوقعات .. الدولار يحقق قفزة عالمية غير مسبوقة

لليوم الثاني .. هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ