حمادة عبد الباري: الخبرة وراء تفوقنا على الأهلي..ونهائي البطولة العربية لن يتكرر..فيديو

علق حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك على تأهل فريقه إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي بنصف النهائي.



قال حمادة عبد الباري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة النهاردة ضد الأهلي كان فيها قوة وإثارة من ممثلين كرة اليد المصرية الزمالك والأهلي، كانت ماشية سجال طول الوقت وهذا يعكس القوة، ولكننا نجحنا في النهاية أن نحقق الفوز".



أضاف: "في مباراة الترجي بنهائي البطولة العربية الكل كان خارج الخدمة وليس كريم هنداوي فقط، لدرجة أن حارس الترجي قام بـ26 تصدي وأعتقد أن هذه المباراة لن تتكرر مرة أخرى".



وختم حديثه قائلا: "فلفل جاهز لخوض نهائي بطولة أفريقيا أمام الترجي، وأعتقد أن خبرات لاعبي الزمالك أكثر من لاعبي الأهلي وهذا سر تفوقنا عليهم اليوم لاعبي الأهلي ليس لديهم الخبرات الكافية، عكس لاعبي الزمالك".