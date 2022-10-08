يخدم منظومة اللعب.. نجم الاهلي السابق: سيف الجزيري يشبه بنزيما.. فيديو

شبه رضا الويشي نجم الأهلي السابق، سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.



قال الويشي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف الجزيري لاعب يخدم منظومة اللعب في الزمالك وهو الذي يساعد زيزو على التألق مثلما يفعل كريم بنزيما مع كريستيانو رونالدو في وقت سابق بريال مدريد".

رضا الويشي عن هالاند..



وتطرق الويشي للحديث عن تألق إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المتألق خلال الفترة الأخيرة قائلا: "هالاند مينفعش يتقارن بحد، وهالاند اللاعيبة كلها حواليه مساعداه في السيتي، وهو مستغل البيئة الجيدة في السيتي".