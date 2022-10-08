نجم الأهلي السابق للاعبين: انسوا الماضي.. والنادي هو من يصنع المدربين.. فيديو

طالب عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة نسيان تعثرات الموسم الماضي.



قال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " أطالب لاعبي الأهلي بنسيان تعثرات الموسم الماضي، والأهلي يملك العديد من اللاعبين الدوليين القادرين على الظهور بشكل مُختلف في الموسم الجديد".

الأهلي والمدربين..



أضاف عمرو الحديدي: "الأهلي هو من يُضيف للمدربين وليس العكس وهذا حدث مع جوزيه وموسيماني وكذلك فايلر وإن شاء الله سيضيف إلى كولر".



وختم حديثه قائلا: "محمد عبد المنعم مدافع الأهلي يملك إمكانيات كبيرة وأحرج موسيماني وأثبت أن تقييم موسيماني كان خاطئا".