عمرو السيسي يصل الزمالك لتوقيع عقود الانضمام للفريق

وصل عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش المنضم حديثا لنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق مع إدارة طلائع الجيش على كافة التفاصيل.



ومن المقرر أن يعقد اللاعب عمرو السيسي جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي قبل الإعلان عن الصفقة.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا