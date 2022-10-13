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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى رمزى يداعب جمهوره بصورة له مع عائلته وهو طفل | شاهد

صدى البلد

داعب الفنان هانى رمزى ، متابعيه بصورتين له نشرهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وظهر هانى رمزى فى الصورة الاولى مع عائلته وهو طفل ، والأخرى من فيلم “ عايز حقي ” وعلق قائلا “ حسيت أن دي اشاره ها ”. 

 

ويذكر ان روى الفنان هاني رمزي، كواليس مشهد السرقة في فيلم "غبي منه فيه"، قائلا "المخرج كان بيفكر أنه يحذف المشهد من الفيلم لاختصار الفيلم".

 

وأضاف "هاني رمزي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عل قناة "دي إم سي"، أن الفيلم كان من إخراج رامي إمام، وعند سماعه عن نيه حذف المشهد، تواصل على الفور مع فريق العمل لمنع حذف لمشهد.

واسترسل:" عادل إمام قاله متحذفش المشهد..المشهد دا هيأثر في المشاهدين وهيجيب ضحك"، متابعا: وافقت على قرار الزعيم على الفور، وبالفعل حقق المشهد نجاحا باهرا.

ولفت إلى أن الفنان عادل إمام حضر كل كواليس الفيلم، منوها بأن هناك نيه لتقديم جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه".. لكن حتى الآن لم نصل إلى السيناريو المطلوب للفيلم.

وأكمل: نسعى إلى تقديم جزء ثان ناجح ومبهر مثل الجزء الأول، موضحا أن الفيلم له سحر خاص، وبه أحداث قريبة من الواقع.

عادل إمام الفنان هانى رمزى هاني رمزي انستجرام قنا

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