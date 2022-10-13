عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على مليون جنيه.. ضبط مستريح سوهاج الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بمحافظة سوهاج، من ضبط موظف في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ إثر استيلائه من 4 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية.

وذلك مقابل أرباح شهرية مُتفق على نسبتها إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح ولم يرد لهم أصول مبالغهم المالية.

أهالي الشوكا بطما سوهاج يستغيثون: المياه بوظت أساس البيوت وهتقع فوق دماغنا

بينهم طفل رضيع.. تفاصيل مصرع أسرة كاملة تحت عجلات قطار سوهاج

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "علاء. ا. م. م- 44 سنة- صاحب ومدير شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية"، و3 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة محافظة سوهاج.

يفيد بتضررهم من المدعو "رئيس. ط. ع. م- 44 سنة- موظف- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل"؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج موظف مستريح سوهاج الجديد مباحث الأموال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

موضوعات متعلقة

محافظو سوهاج وقنا والأقصر وأسوان يشهدون مؤتمر الإعلان عن جوائز مبادرة المشروعات الخضراء

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك ؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية حول أوبك +

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

التخطيط العمراني: انطلقنا في 40 مدينة لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع.. فيديو

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ