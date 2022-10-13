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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انهيار الاحتياطي الأمريكي .. ارتفاع كبير في أسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط 2%، اليوم الخميس، حيث أدت المستويات المنخفضة لمخزونات الديزل قبل فصل الشتاء إلى عمليات شراء وحولت مسار الخسائر المبكرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر ديسمبر 2.12 دولار إلى 94.57 دولار للبرميل، بزيادة 2.29%، وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.84 دولار أو 2.1% إلى 89.11 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ7 من شهر أكتوبر الجاري، إلى 106.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذُ شهر مايو الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونا برميل.

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ودفع ذلك المستثمرين إلى تجاهل زيادة مفاجئة لمخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل، وزيادة أكبر من المتوقع بنحو 10 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام.

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